Школу в Иркутске проверит прокуратура из-за нарушений в столовой

Как рассказали общественники, услуги по организации питания школе оказывает МУП «Комбинат питания», стоимость контракта на учебный год — 12 млн рублей. Также активисты отметили, что в 32 метрах от школы — ближе положенного по закону — продаются сигареты. В ОНФ обратились в прокуратуру, там обещали провести проверку.