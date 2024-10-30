Школу в Иркутске проверит прокуратура из-за нарушений в столовой

Прокуратура проверит работу школы № 27 в Иркутске, сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ведомства. Поводом для проверки стал визит в школу активистов «Народного фронта» и родительского контроля, которые обнаружили в столовой нарушения.
«Меню меняли без подтверждающих актов, дети едят из старых тарелок со сколами, порции меньше положенных, а первоклашкам по понедельникам не дают молоко», — перечисляют жалобы родителей в ОНФ. Общественники подтвердили, что при проверке обнаружили нарушения в организации питания.
Как рассказали общественники, услуги по организации питания школе оказывает МУП «Комбинат питания», стоимость контракта на учебный год — 12 млн рублей. Также активисты отметили, что в 32 метрах от школы — ближе положенного по закону — продаются сигареты. В ОНФ обратились в прокуратуру, там обещали провести проверку.