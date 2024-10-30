Археологи подсчитали «карманные расходы» жителей Фанагории VI века

«Благодаря таким находкам мы понимаем порядки сумм. Более того, мы видим очень любопытное явление: медные деньги, которые обслуживают бытовые нужды, находятся в обороте сотни лет — так, [среди рассыпанных монет] были местные монеты, которые начеканили за более чем 200 лет до этого пожара, начиная с 280-х годов [нашей эры], а в предыдущем кладе была монета, отчеканенная до нашей эры — примерно за 500 лет до событий. При этом Фанагория является главным городом имперской провинции, это большой византийский город, и эти деньги здесь ходят вместе с золотыми монетами византийской чеканки, которые обеспечивают крупные сделки», — пояснил ученый.