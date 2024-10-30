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Полицейские помогли вытянуть большегруз из кювета под Омском

Водитель припарковался на обочине, но тяжёлая машина съехала в кювет.

Источник: УГИБДД РФ по Омской области

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Павла Иопы и лейтенанта Анатолия Алёшина помог водителю грузовика на трассе Троицкое — Чукреевка, чей КамАЗ оказался в кювете. Инцидент произошёл 29 октября около 10:30 часов, когда водитель, направляясь из Новосибирска в Омск, решил остановиться на обочине. Однако грузовик начал съезжать в кювет, и самостоятельно выбраться водитель не смог.

Полицейские, прибывшие на помощь, остановили несколько проезжающих автомобилей, чтобы попытаться вытянуть большегруз, но попытки оказались безуспешными. Они вызвали эвакуатор и обеспечили безопасность движения, пока машину не удалось извлечь. Водитель поблагодарил полицейских за оперативную помощь и продолжил свой путь.

ГИБДД