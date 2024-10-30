В Ростовской области на финансирование системы образования выделили 1,8 млрд рублей

Так, 1,8 млрд рублей направят на повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы, в их число входят и учителя. Также 718 млн рублей предусмотрены на денежное вознаграждение за классное руководство, а еще 553 млн направят на завершение реконструкции Мариинской гимназии. Учреждение находится в Белокалитвинском районе.