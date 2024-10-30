В Ростовской области на финансирование системы образования выделили 1,8 млрд рублей

На финансирование системы образования в Ростовской области выделены дополнительные средства. Об этом на своей странице сообщил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Так, 1,8 млрд рублей направят на повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы, в их число входят и учителя. Также 718 млн рублей предусмотрены на денежное вознаграждение за классное руководство, а еще 553 млн направят на завершение реконструкции Мариинской гимназии. Учреждение находится в Белокалитвинском районе.
Кроме того, средства направят на капремонт трех школ в Волгодонске, в Октябрьском сельском и Азовском районах, а также на ввод в эксплуатацию новых школ в Ростове и Азове.