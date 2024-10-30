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Семье убитой в Коркино таксистки купят квартиру и помогут с ипотекой

Также им будут выплачивать ежемесячное пособие в 100 тысяч рублей.

Источник: Фонтанка.ру

Русская медная компания купит трехкомнатную квартиру для матери и двоих детей убитой в Коркино Елены Манжосовой. Об этом сообщили в 74.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По данным издания, также будет погашена ипотека за квартиру, где жили Елена и ее сыновья. А матери убитой назначили пособие в 100 тысяч рублей от благотворительного фонда.

Напомним, Елену зарезали 23 октября. Убийство вызвало большой резонанс в обществе и спровоцировало народные волнения с участием порядка 150 человек. Суд арестовал обвиняемого в преступлении на два месяца. Женщину похоронили 26 октября. Алексей Текслер приехал на прощание, чтобы поддержать семью.