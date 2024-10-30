Чипсы из мидий делают керченские студенты

Продукт низкокалорийный, в тесте нет муки, а значит — меньше углеводов, которых так опасаются, к примеру, девушки на диетах. Придумывают и воплощают в жизнь и другие рецепты. Например, сыр из морепродуктов.
В нём всего два ингредиента — мясо кальмара и сыворотка. Рецепты крымские студенты представили на Международном конкурсе и прошли в финал. В планах — запустить массовое производство эксклюзивных товаров.
Финансирование на реализацию проекта рассчитывают получить, одержав победу в конкурсе, финал которого пройдёт в Москве 24 декабря.