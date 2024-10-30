Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чипсы из мидий делают керченские студенты

Чипсы на основе бульона из мидий делают керченские студенты. Уникальные снеки — разработка студентов Керченского морского технологического университета.

Источник: AP 2024

Продукт низкокалорийный, в тесте нет муки, а значит — меньше углеводов, которых так опасаются, к примеру, девушки на диетах. Придумывают и воплощают в жизнь и другие рецепты. Например, сыр из морепродуктов.

В нём всего два ингредиента — мясо кальмара и сыворотка. Рецепты крымские студенты представили на Международном конкурсе и прошли в финал. В планах — запустить массовое производство эксклюзивных товаров.

Финансирование на реализацию проекта рассчитывают получить, одержав победу в конкурсе, финал которого пройдёт в Москве 24 декабря.