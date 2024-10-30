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Большие очереди из легковушек сохраняются на границе с Польшей

Несколько дней подряд на белорусско-польской границе фиксируются большие очереди из легковушек и рейсовых автобусов, при этом совсем нет фур.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Очередь из 1245 легковых автомобилей и 26 автобусов до сих пор фиксируется на границе Беларуси с Польшей, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

Транспорт скопился на погранпереходе «Брест». На остальных направлениях очередей из легковых автомобилей и пассажирских автобусов не наблюдается.

Что касается ситуации с фурами, то очереди есть только на границе Беларуси с Литвой и Латвией.

Так, в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе сейчас стоят 270 фур, а в «Каменном Логе» — 170.

В единственном функционирующем латвийскем пункте пропуска «Григоровщина» находится 300 грузовых машин.

На границе Беларуси с Польшей очередей из большегрузов не наблюдается.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС