Большие очереди из легковушек сохраняются на границе с Польшей

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Очередь из 1245 легковых автомобилей и 26 автобусов до сих пор фиксируется на границе Беларуси с Польшей, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
Транспорт скопился на погранпереходе «Брест». На остальных направлениях очередей из легковых автомобилей и пассажирских автобусов не наблюдается.
Что касается ситуации с фурами, то очереди есть только на границе Беларуси с Литвой и Латвией.
Так, в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе сейчас стоят 270 фур, а в «Каменном Логе» — 170.
В единственном функционирующем латвийскем пункте пропуска «Григоровщина» находится 300 грузовых машин.
На границе Беларуси с Польшей очередей из большегрузов не наблюдается.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.