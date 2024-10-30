У Красноярска есть шанс остаться на обновленной 10-рублевой купюре

О том, что достопримечательности Красноярска покинут «самую народную» — десятирублевую купюру, стало известно несколько лет назад. Жители города восприняли эту новость с должной печалью: жаль, конечно! Приятно видеть на денежке часовню Параскевы Пятницы, Коммунальный мост и Красноярскую ГЭС — они более двадцати лет популяризировали город.
Но все течет, все изменяется. Вот и на место Красноярска просится сосед — Новосибирск. Правда, как будет выглядеть новая купюра и когда мы сможем ее увидеть, пощупать и расплатиться ею — вопрос остается открытым. Хотя не все еще потеряно: у Красноярска есть шанс оставить свой след на платежном средстве. Но давайте все по порядку.
Замена постепенная
В отделении Красноярск Центрального Банка России презентовали новую купюру, которая официально входит в обращение — номиналом 5 тысяч рублей. Заместитель управляющего отделения Красноярск Алексей Гагарин ответил на вопросы.
— Модернизированная банкнота номиналом 5 тысяч рублей образца 2023 года была представлена Банком России в октябре 2023 года. Сейчас она начала поступать в обращение. Происходит это постепенно. Задачи — разом изъять все купюры образца 1997 года и заменить их на новые — нет. Это будет происходить постепенно, процесс может занять 10−15 лет.
Зачем наличка
Все будет происходить естественным путем: банкноты будут поступать в банки, там их и станут менять. Так что, дорогие граждане, у кого осталась в кошельке старая денежка — не нужно спешить в ближайший банк: «Мне надо поменять». Она останется полноценным платежным средствам.
Кто-то спросит: зачем наличность, ведь сейчас везде можно рассчитаться картой или с помощью мобильного банка, телефона. Ан нет, не везде. К тому же у многих людей есть предпочтение иметь как раз именно купюры. Это их право. Так что наличка всегда востребована.
Безопасность
Зачем вообще менять бумажные деньги?
— Перед Банком России стоит задача повышать качество российской денежной наличности. Это и современный облик банкнот, и их уровень защищенности и долговечности. Примерно раз в 10 — 15 лет любые банки, в разных странах, проводят подобную модификацию, — ответил Алексей Гагарин.
В банкнотах образца 1997 года 12 степеней защиты. Начиная с 200-рублевой купюры их уже больше. Без специальных устройств можно увидеть три из них: водяной знак, защитную нить и повышенный рельеф. Все остальное — с помощью приборов. Это необходимо для борьбы с подделками.
Дизайн
Скажем так: выпущенная ранее банкнота номиналом в 2000 рублей открыла новую дизайнерскую серию рубля. И новые 5000 рублей выполнены в том же стиле: то же расположение реквизитов, размер шрифта, стиль художественного наполнения.
— Решено уйти городского признака и прикрепить номиналы банкнот к федеральным округам. Например, на сторублевой купюре — Центральный федеральный округ, центровая Москва. На купюре в 5000 рублей — Уральский федеральный округ с комплексом зданий в Екатеринбурге.
А на купюре в 10 рублей появится Сибирский федеральный округ, на лицевой стороне — его столица, город Новосибирск. А вот на обратной решено поместить достопримечательности округа. И вполне возможно найдется место и для одной из красноярских. Пока решение по дизайну не принято. 10-рублевку будут менять в последнюю очередь.
Бдите
А это — пожелание от правоохранителей. Традиционно, как только поступает в оборот новая купюра, активизируются и мошенники. По квартирам пожилых людей начинают ходить ушлые граждане и под видом социальных служб, сотрудников банков и прочих «добрых дядей и тетей» станут настаивать: деньги менять. Даже грозят: «старые у вас перестанут принимать, так что давайте скорее». Цинично похищают у пенсионеров их сбережения. А взамен либо оставляют бумажки из «Банка приколов», либо вовсе резаные бумажки.
Так что предупредите своих пожилых родственников и знакомых.