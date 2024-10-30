У Красноярска есть шанс остаться на обновленной 10-рублевой купюре

Но все течет, все изменяется. Вот и на место Красноярска просится сосед — Новосибирск. Правда, как будет выглядеть новая купюра и когда мы сможем ее увидеть, пощупать и расплатиться ею — вопрос остается открытым. Хотя не все еще потеряно: у Красноярска есть шанс оставить свой след на платежном средстве. Но давайте все по порядку.