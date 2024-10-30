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Более миллиона жителей Новосибирской области привились от гриппа

Уровень иммунизации населения региона достиг 38%

Источник: BFM.RU- Новосибирск

1 064 323 жителей Новосибирской области поставили прививку от гриппа в рамках всероссийской кампании по вакцинации. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 24 октября текущего года от гриппа привиты 38,12% от общей численности населения региона.

В Роспотребнадзоре напомнили, что иммунизация является главным средством профилактики против гриппа, и рекомендовали жителям соблюдать меры профилактики: носить маски в местах скопления людей, тщательно мыть руки с мылом и регулярно проветривать помещения.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жителям Новосибирска предложили привиться от гриппа в торговом центре.

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