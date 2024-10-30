Морозостойкие аккумуляторы создали ученые из Новосибирска

«Сейчас мы проводим исследования до минус 20 градусов, но планируем спускаться и ниже. Проект начали полгода назад и постепенно испытываем материалы при все более низкой температуре», — прокомментировала научный сотрудник Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН Анна Ворфоломеева.