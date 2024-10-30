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Морозостойкие аккумуляторы создали ученые из Новосибирска

Новосибирские учёные разработали материалы, которые сделают литий-ионные и натрий-ионные аккумуляторы более устойчивыми к резким перепадам температур и низким температурам.

Источник: ThisisEngineering

Об этом сообщили в издании «Наука в Сибири».

Натрий-ионные аккумуляторы используют чаще, хотя по принципу работы они мало отличаются от литий-ионных. Однако запасов лития меньше по сравнению с натрием, поэтому натрий-ионные аккумуляторы попросту дешевле.

Для повышения морозостойкости аккумуляторов ученые использовали дисульфид молибдена, который проявил большой потенциал с обоими видами аккумуляторов. Для литий-ионных аккумуляторов были достигнуты значения порядка 1000 мАч/г, в натрий-ионных — порядка 300−400.

«Сейчас мы проводим исследования до минус 20 градусов, но планируем спускаться и ниже. Проект начали полгода назад и постепенно испытываем материалы при все более низкой температуре», — прокомментировала научный сотрудник Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН Анна Ворфоломеева.

В НГУ ученые создали узкополосные фильтры, которые позволят выделять узкий диапазон исследования во всем широком спектре. Подробнее в материале «МК в Новосибирске».

наука