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Власти Екатеринбурга надеются заполучить себе легендарную усадьбу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ФедералПресс. Власти Екатеринбурга попросили передать в свое владение памятник культурного наследия дворец творчества детей и молодежи, более известный как усадьба Расторгуева-Харитонова. Речь об этом шла на заседании комиссии по муниципальной собственности.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В Екатеринбурге многие объекты культурного наследия используются для дополнительного образования детей. Некоторые из объектов являются визитными карточками города, но при этом находятся в собственности Свердловской области или Российской Федерации».

рассказал Владимир Захаров
замглавы департамента муниципального имущества

Речь шла о нескольких объектах культурного наследия, в том числе и об усадьбе Расторгуева-Харитонова, в которой располагается дворец творчества детей и молодежи. Часть помещений в особняке также занимает управление Минкультуры РФ по УрФО.

По словам Захарова, стоимость аренды и содержания ОКН составляет несколько миллионов рублей в год. При этом городские власти уже не первый раз просят передать здание в свою собственность, но получают отказы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге после реставрации открыл двери особняк Переяславцева. Теперь в памятнике архитектуры размещается городской дворец бракосочетаний. В день официального открытия там уже связали себя узами брака первая пара екатеринбуржцев.