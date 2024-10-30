Власти Екатеринбурга надеются заполучить себе легендарную усадьбу

«В Екатеринбурге многие объекты культурного наследия используются для дополнительного образования детей. Некоторые из объектов являются визитными карточками города, но при этом находятся в собственности Свердловской области или Российской Федерации».
Речь шла о нескольких объектах культурного наследия, в том числе и об усадьбе Расторгуева-Харитонова, в которой располагается дворец творчества детей и молодежи. Часть помещений в особняке также занимает управление Минкультуры РФ по УрФО.
По словам Захарова, стоимость аренды и содержания ОКН составляет несколько миллионов рублей в год. При этом городские власти уже не первый раз просят передать здание в свою собственность, но получают отказы.
Напомним, ранее в Екатеринбурге после реставрации открыл двери особняк Переяславцева. Теперь в памятнике архитектуры размещается городской дворец бракосочетаний. В день официального открытия там уже связали себя узами брака первая пара екатеринбуржцев.