Преподаватель ОмГУ после нападения продолжил работу

Студентам он пояснил, что его состояние здоровья уже позволило преподавать.
Напомним, жуткий случай произошел в понедельник, 28 октября 2024 года. Студент факультетов истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена подстерег в туалете преподавателя и набросился на него с перцовым баллончиком, распылив прямо в лицо.
Преподаватель обратился за медицинской помощью, а студента задержали правоохранители.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 23-летний парень таким своеобразным способом парировал отказ госкомиссии в положительной оценке по предмету «История мировой культуры и искусства».
Тот заявил, что у него произошел «эмоциональный всплеск» и в своем поступке он не раскаивается. Проводится проверка.