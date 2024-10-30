Преподаватель ОмГУ после нападения продолжил работу

Напомним, жуткий случай произошел в понедельник, 28 октября 2024 года. Студент факультетов истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена подстерег в туалете преподавателя и набросился на него с перцовым баллончиком, распылив прямо в лицо.