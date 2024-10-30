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Преподаватель ОмГУ после нападения продолжил работу

Как стало известно «СуперОмску», преподаватель кафедры всеобщей истории, подвергшийся нападению, продолжил свою работу.

Источник: SuperOmsk.ru

Студентам он пояснил, что его состояние здоровья уже позволило преподавать.

Напомним, жуткий случай произошел в понедельник, 28 октября 2024 года. Студент факультетов истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена подстерег в туалете преподавателя и набросился на него с перцовым баллончиком, распылив прямо в лицо.

Преподаватель обратился за медицинской помощью, а студента задержали правоохранители.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 23-летний парень таким своеобразным способом парировал отказ госкомиссии в положительной оценке по предмету «История мировой культуры и искусства».

Тот заявил, что у него произошел «эмоциональный всплеск» и в своем поступке он не раскаивается. Проводится проверка.

образование