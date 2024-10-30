Уныло и грустно в домах без света в такое время: Где в Кишиневе отключат электричество в среду, 30 октября, — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщил о плановых отключениях электричества в Кишиневе в среду, 30 октября 2024.
Ботаника
- Ул. Н. Зелинского, 15 — с 09:00 до 17:00.
Центр
- Ул. А. Космеску, 2−4, 8−12, 16−20, 24−30, 7−55, И. Ганя, 13, 19−29, 22−30, Г. Кашу, 37, И. Нистор, 26, 26/1, 28, 28/1, 28B, 30−32, 32B, 38, 38A, B, V, G, 42/1, 44, 44/1, 44/2, 27, 37, 39/1, 43, 47, 47A, 53, M. Ломоносова, 17, 35, 63 — с 08:50 до 16:50.
- Шоссе Хынчешть, 34/2 — с 14:00 до 17:30.
- Ул. В. Дическу, 49 — с 09:30 до 14:00.
Чеканы
- Ул. М. Садовяну, 40, Н. Сулак, 36 — с 09:15 до 17:00.