В Охотском море на китов установили четыре спутниковых передатчика

«Настоящим подарком для нас в этом сезоне стали неоднократные заходы в бухту Врангеля самок китов с детенышами-сеголетками. Всего удалось отметить три уникальных пары мать — детеныш. Причем одну из них мы встретили сначала в заливе Николая, а затем четырежды отмечали уже в бухте Врангеля. Также нам удалось снять на дроны две масштабные охоты косаток, которые в этом году рекордно часто заходили в бухту — более десяти раз. Косатки действовали достаточно жестко, но к счастью, охоты завершились для всех гренландских китов в бухте благополучно, без смертельных исходов», — заявила сотрудница Института проблем экологии и эволюции РАН, эксперт фонда «Природа и люди» Мария Славина, чьи слова приводятся в сообщении.