В Охотском море на китов установили четыре спутниковых передатчика

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Исследователи гренландских китов провели две успешные экспедиции в Охотском море в конце лета и осенью. Во время второй экспедиции исследователям удалось установить четыре спутниковых метки на животных, сообщает пресс-служба фонда «Природа и люди».
«Ученым удалось успешно установить четыре спутниковых передатчика на животных. Установка производилась с парамотора (параплан с двигателем), благодаря чему метки установлены на самое выгодное положение для передачи сигнала: на наивысшее положение на спине. У всех особей, на которых устанавливалась метки, отобран генетический материал (биопсия)», — говорится в сообщении.
Также ученые впервые установили три видеокамеры в бухте Врангеля для оценки воздействия туристов на китов. Каждое лето сюда приходят гренландские киты для отдыха и защиты от косаток. И сталкиваются с пристальным вниманием человека — это место очень комфортно для наблюдений за «гренландцами», поток туристов с каждым годом только растет. Задачей специалистов стала оценка воздействия турпотока на китов и мониторинг популяции. Для этого в течение 40 дней велись наблюдения, удалось отснять более 32 часов видеоматериалов для последующей фотоидентификации и поведенческого анализа гренландских китов.
«Настоящим подарком для нас в этом сезоне стали неоднократные заходы в бухту Врангеля самок китов с детенышами-сеголетками. Всего удалось отметить три уникальных пары мать — детеныш. Причем одну из них мы встретили сначала в заливе Николая, а затем четырежды отмечали уже в бухте Врангеля. Также нам удалось снять на дроны две масштабные охоты косаток, которые в этом году рекордно часто заходили в бухту — более десяти раз. Косатки действовали достаточно жестко, но к счастью, охоты завершились для всех гренландских китов в бухте благополучно, без смертельных исходов», — заявила сотрудница Института проблем экологии и эволюции РАН, эксперт фонда «Природа и люди» Мария Славина, чьи слова приводятся в сообщении.
Параллельно с наблюдениями и видеосъемкой ученые работали с туристами. Специалисты, стараясь минимизировать негативное влияние на животных, ежедневно в течение двух месяцев обучали и разъясняли основные принципы и правила грамотного и безопасного наблюдения за морскими млекопитающими. Для персонала туристических баз и гостей бухты было проведено четыре лекции, а ученые получили обратную связь для усовершенствования рекомендаций.
Полевой сезон завершен, но работа ученых не останавливается — зимой предстоит провести анализ собранных в летне-осенних экспедициях биологических материалов и данных мониторинга, а также будут составлены фото-, видео- и генетические каталоги встреченных китов.