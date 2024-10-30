Айтишникам в Башкирии будут предоставлять льготы еще несколько лет

Также законом уточняются условия применения пониженных ставок. Льготу смогут получить те, у кого на конец года нет долгов по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Кроме того, они должны вовремя представить в налоговую книгу доходов и расходов и расчет доли доходов по тем видам деятельности, которые дают право на льготу. Как и раньше, деятельность в IT-сфере должна приносить компании не менее 70% доходов.