Айтишникам в Башкирии будут предоставлять льготы еще несколько лет

Парламент Башкирии принял закон, который продлевает еще на три года налоговые льготы IT-компаниям, которые применяют упрощенную систему налогообложения.
Речь идет о компаниях, которые разрабатывают компьютерное программное обеспечение, оказывают консультационные и прочие сопутствующие услуги. Для них до конца этого года действуют пониженные ставки налога — 1% (вместо 6%) с доходов и 5% (вместо 15%). Льготный режим установили на три года, новый закон продляет его до конца 2027-го.
Также законом уточняются условия применения пониженных ставок. Льготу смогут получить те, у кого на конец года нет долгов по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Кроме того, они должны вовремя представить в налоговую книгу доходов и расходов и расчет доли доходов по тем видам деятельности, которые дают право на льготу. Как и раньше, деятельность в IT-сфере должна приносить компании не менее 70% доходов.
В Курултае сообщили, что продлить льготы решили после оценки их эффективности за минувший период. После введения налоговых преференций, по данным парламента, начался стабильный рост количества IT-компаний и их совокупного дохода.
Кроме того, увеличивается среднесписочная численность работников сферы. Например, в прошлом году она возросла более чем на треть в сравнении с показателем 2022-го.
— На 35% выросла заработная плата. В итоге объем поступлений НДФЛ в бюджет показал рост более чем на 80% — это гарантированно компенсирует выпадающие доходы бюджета в связи с введением налоговых преференций, — заявил председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.