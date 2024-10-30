«Я просил оставить малыша»: Чем закончилась история с маленьким ребенком, оставленным у родника в Ростове

— Будто все выпало из головы. Опомнилась уже в районе старого аэропорта и поехала домой. Думала, что сын уже дома, но в нашей комнате в общежитии, в которой мы живем с Димой и моей мамой, никого не было. Я пошла к соседке, а та спала и тоже не знала, где мой сын.