«Я просил оставить малыша»: Чем закончилась история с маленьким ребенком, оставленным у родника в Ростове

Почти три с половиной месяца 22-летняя Анна из Ростова-на-Дону не видела сына. Диму (имя изменено — прим. ред.), которому за время их разлуки исполнилось два годика, забрали и не отдавали матери. Это произошло после того, как малыша нашли одного у Гремучего родника в Ростове.
И все эти месяцы женщина доказывала правоохранителям и органам опеки, что в состоянии воспитывать своего ребенка.
Малыша нашли поздно вечером у родника совсем одного. Фото: читатель «КП — Ростов-на-Дону» Василий.
ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
По словам собеседника издания, малыша вернули в семью только после того, как она собрала и предоставила все необходимые справки и заключения.
— Изначально в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности». После этого мать прошла все необходимые проверки, собрала документы, в том числе справку от нарколога, и оплатила назначенный судом штраф в размере 25 тысяч рублей. Только после всего этого ребенка вернули.
После долгих месяцев мама смогла забрать малыша домой. Личный архив героя публикации.
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ — НЕ ПОМНИТ.
Женщина не раз, в том числе в интервью «КП — Ростов-на-Дону», выразила сожаление о том, что оставила в тот день, 16 июля 2024 года, сына без присмотра.
Тем вечером, по ее словам, она вместе с соседкой и сыном отдыхала у водоема в Ростове.
— Познакомились с парнями, общались, выпивали. Днем стали собираться домой и вызвали такси. Поднялись к дороге. Дима был в коляске, — рассказывает Анна.
Что было дальше, молодая женщина не помнила.
— Будто все выпало из головы. Опомнилась уже в районе старого аэропорта и поехала домой. Думала, что сын уже дома, но в нашей комнате в общежитии, в которой мы живем с Димой и моей мамой, никого не было. Я пошла к соседке, а та спала и тоже не знала, где мой сын.
Ростовчанка больше трех месяцев восстанавливала документы, собирала справки и проходила проверки, чтобы забрать сына домой. Личный архив героя публикации.
«ДАЖЕ НЕ КАПРИЗНИЧАЛ».
Пока мать пыталась обзвонить родных, с ней связалась сестра: она увидела в одном из городских пабликов фото Димы. Оказалось, растерянного малыша поздно вечером заметили отдыхающие.
— Мальчика нашли у трубы, откуда бьет вода. Страшно представить, что с ним могло случиться, сделай он неосторожный шаг. Течение здесь сильное, и вода спускается в Дон, — говорит многодетный отец Василий, который отдыхал тогда с детьми у ручья. — Женщины взяли кроху на руки. Неравнодушные люди принесли еды, плед, и Дима практически сразу уснул. Малыш даже не капризничал.
Василий и опубликовал фото Димы в городских группах в соцсетях, чтобы быстрее найти его родителей.
— Вскоре мне перезвонила женщина и представилась матерью малыша. Я отправился к ней, и мы поехали в полицию.
В тот вечер у родника Гремучего отдыхало много ростовчан. Екатерина ПОПОВА.
«НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО».
К тому моменту Димы у родника уже не было. На месте побывали полицейские, опросившие свидетелей, медики осмотрели малыша и забрали его на обследование в больницу.
Тем временем Анну опросили в полиции и дали понять: сразу ребенка ей не вернут. В итоге Дима еще какое-то время провел в больнице, а после его перевели в Дом малютки. Мама пыталась его увидеть, передавала одежду, игрушки, вкусности, но долгое время встречи им не разрешали.
— На самом деле, очень тяжело: нас с мамой только успокоительные и держат в такой ситуации. Страшно представить, каково было маленькому столько не видеть родных, — поделилась Анна.
Василий признался «КП — Ростов-на-Дону», что очень хочет, чтобы в семье все наладилось, и ребенка вернули маме. Но, если бы ее лишили родительских прав, взял бы Диму на воспитание.
— Я предложил своей семье, и меня поддержали в этом вопросе, — признался ростовчанин.
Мама переживала, что ребенка ей могут не отдать. Личный архив героя публикации.
«НАДЕЮСЬ, ОНА УСВОИЛА УРОК».
Но постепенно надежда Анны на то, что сына вернут ей, крепла. Она успела восстановить документы Димы, которые потеряла вместе с коляской.
А тем временем Василия уже в третий раз вызвали в полицию.
— Как я понял из разговора со специалистами органов опеки, они, возможно, были настроены поместить ребенка в госучреждение. Но я просил их оставить Диму с мамой. Она, надеюсь, уже усвоила свой урок. Слышал, что сын был очень рад увидеть маму. Я очень рад и за них. Надеюсь, теперь все будет хорошо.
По правилам, после таких случаев семья какое-то время остается под надзором органов опеки. И лишь спустя время, если не будет нареканий к условиям содержания ребенка, то контроль снимут.