В Узбекистане появился штраф для грузовиков, нарушающих правила движения по полосам, но хватит ли этого для порядка на дорогах?

Нарушение теперь обойдется водителю в ½ базовой расчетной величины (БРВ) — 187,5 тысячи сумов. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 1 БРВ (375 тысяч сумов), за третье — 3 БРВ (1,1 миллиона сумов), а четвёртое и дальнейшие нарушения будут наказываться штрафом в 4 БРВ (1,5 миллиона сумов) или лишением водительских прав на шесть месяцев. В теории, этот закон должен сделать дороги безопаснее и решить проблему хаоса, который создают грузовики, но приведёт ли он к реальным изменениям?
Сегодня водители грузовиков часто нарушают правила, не обращая внимания на предписанные ограничения, а инспекторы зачастую не реагируют на нарушения даже в часы пик, когда движение грузовиков в городе запрещено. С 1 марта этого года в Ташкенте действует запрет на передвижение грузовиков с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, введенный для улучшения ситуации на дорогах и снижения пробок. Однако на практике, как можно заметить, этот запрет игнорируется: грузовики продолжают движение в эти часы, создавая дополнительные пробки и риск аварий.
Контроль за соблюдением запрета, как правило, осуществляется только на въездных постах, в то время как внутри города нарушений практически никто не отслеживает. Именно поэтому многие водители грузовиков нарушают запрет, не опасаясь последствий.
Как можно изменить ситуацию с грузовиками на дорогах?
Для того чтобы улучшить ситуацию с грузовиками на дорогах, прежде всего необходимо усилить контроль со стороны инспекторов. Без этого любые законы остаются лишь на бумаге. Столичное УБДД должно не только отслеживать нарушения на въездных постах, но и активно контролировать движение грузовиков в самом городе. Установка камер наблюдения в зонах, где чаще всего нарушаются правила, поможет автоматизировать процесс и своевременно выявлять нарушения.
Ещё одним решением может стать создание специальных маршрутов для грузового транспорта. В крупных городах уже действуют подобные меры, чтобы минимизировать движение грузовиков в центре. В Узбекистане тоже можно выделить определённые маршруты, чтобы разгрузить дороги и снизить количество заторов.
Кроме того, текущее повышение штрафов можно сделать ещё более действенным, распространив ответственность на уровень компаний. Если бы за каждое нарушение компании платили крупные штрафы, это могло бы мотивировать владельцев обеспечить соблюдение ПДД всеми водителями.
Есть смысл и в стимулировании грузоперевозок в ночное время. Вместо того чтобы запрещать движение днём, можно создать условия для работы в ночное время, предоставляя налоговые льготы и улучшая инфраструктуру для ночного транспорта, например, создавая безопасные и освещённые парковки.
Автоматизация системы отслеживания нарушений могла бы стать мощным рычагом воздействия. Камеры, фиксирующие нарушение правил, помогут избежать человеческого фактора, повысив эффективность мер, и компании быстро почувствуют, что несоблюдение правил им невыгодно. Все эти меры вместе могли бы существенно улучшить ситуацию с грузовым транспортом на дорогах города.
Эффективный контроль и строгие меры против нарушителей — это ключевые шаги к тому, чтобы улучшить ситуацию на дорогах, особенно в мегаполисе, таком как Ташкент. В противном случае, нововведение останется лишь на бумаге, и хаос на дорогах будет продолжаться.