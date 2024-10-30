В Узбекистане появился штраф для грузовиков, нарушающих правила движения по полосам, но хватит ли этого для порядка на дорогах?

Сегодня водители грузовиков часто нарушают правила, не обращая внимания на предписанные ограничения, а инспекторы зачастую не реагируют на нарушения даже в часы пик, когда движение грузовиков в городе запрещено. С 1 марта этого года в Ташкенте действует запрет на передвижение грузовиков с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, введенный для улучшения ситуации на дорогах и снижения пробок. Однако на практике, как можно заметить, этот запрет игнорируется: грузовики продолжают движение в эти часы, создавая дополнительные пробки и риск аварий.