Директор школы-интерната вместе с мужем погибла в ДТП на трассе в Башкирии

В своем телеграм-канале он выложил видео-комментарий с места ДТП и сообщил, что водитель легковушки и оба его пассажира скончались до приезда скорой помощи. Водителя и пассажира УАЗа госпитализировали в Зианчуринскую центральную районную больницу. На следующий день стало известно, что 66-летний пассажир микроавтобуса скончался в реанимации. Число жертв жуткого ДТП таким образом достигло четырех человек.