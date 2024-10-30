Директор школы-интерната вместе с мужем погибла в ДТП на трассе в Башкирии

Вечером в понедельник, 28 октября, на 326-м километре трассы Магнитогорск-Ира произошла авария, в которой погибли четыре человека. По данным ГАИ Башкирии, в восьмом часу вечера около деревни Салихово Зианчуринского района республики столкнулись микроавтобус УАЗ под управлением 66-летнего уроженца Кугарчинского района и Hyundai Accent, которым управлял 61-летний местный житель.
ТРОЕ ПОГИБЛИ СРАЗУ.
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки на месте погибли все, кто находился в салоне Hyundai Accent. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Прибыл и главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
В своем телеграм-канале он выложил видео-комментарий с места ДТП и сообщил, что водитель легковушки и оба его пассажира скончались до приезда скорой помощи. Водителя и пассажира УАЗа госпитализировали в Зианчуринскую центральную районную больницу. На следующий день стало известно, что 66-летний пассажир микроавтобуса скончался в реанимации. Число жертв жуткого ДТП таким образом достигло четырех человек.
В результате столкновения УАЗа и Hyundai на месте погибли три человека. На следующий день в больнице скончался еще один. Фото: ГАИ по РБ.
По предварительной информации, лобовое столкновение на трассе произошло по вине водителя легковушки. Водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с микроавтобусом. От удара последний завалился на бок, а корейская иномарка в прямом смысле превратилась в груду металлолома.
Еще вчера вечером к делу подключилась прокуратура Башкирии. На место аварии для координации работы сотрудников правоохранительных органов приезжал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров.
— Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщали в пресс-службе ведомства.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции, назначен ряд экспертиз.
ОСТАЛСЯ МАЛЕНЬКИЙ СЫН.
Как стало известно «КП-Уфа», в страшной аварии погибла семейная пара из деревни Новониколаевка Зианчуринского района: 52-летние Салима и Ильдар Ишемгуловы. У них остались дети и внуки.
Личность погибшей женщины в Зианчуринском районе довольно известная. Салима Ишемгулова с конца 2020 года работала директором школы-интерната в Новониколаевке. По образованию педагог, окончила филиал бывшего БашГУ в Стерлитамаке.
В ДТП на трассе Магнитогорск — Ира погибла 52-летняя Салима Ишемгулова из Зианчуринского района.
Обучению детей Салима Маратовна посвятила, в общей сложности, 28 лет. Именно такой педагогический стаж указан на сайте образовательного учреждения, которое она возглавляла без малого четыре года.
Известно также что ее супруг Ильдар был фермером. Вместе они вырастили дочку, которая уже давно замужем, и растит шестилетнего сына. У пары остался маленький 10-летний сын.
ОПАСНЫЙ УЧАСТОК.
Многие пользователи соцсетей выразили соболезнования родным и близким семейной пары.
— Смотреть страшно! Смяло как консервную банку… Очень жаль погибших, соболезнования родным, — пишет пользовательница соцсетей.
Жители населенных пунктов, расположенных вдоль трассы Магнитогорск — Ира в комментариях пожаловались на состояние асфальта в том месте, где накануне оборвалась жизнь четверых человек. Местные называют этот участок крайне опасным, в том числе, из-за состояния дороги.
— Дорога Магнитогорск — Ира по Кугарчинскому району вся могилами усыпана. Каждый год несколько аварий с двумя-тремя трупами, — пишет местный житель.
У 52-летних Салимы и Ильдара осталась взрослая дочь и 10-летний сын. На фото из семейного архива как раз момент выписки мамы с младшим ребенком.
Поддержал его и другой опытный водитель, часто выезжающий на эту трассу. При этом, он отметил, что вечером в понедельник, 28 октября, там еще не было гололеда.
— Там и машин мало ездит, а дорога «убитая». Особенно когда едешь по грейдеру до границы с Оренбургской областью, — поделился пользователь соцсетей.
«Комсомольская правда-Уфа» выражает соболезнования родным и близким погибших.