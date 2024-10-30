Из Мелитополя в Ростов запустили прямой автобусный маршрут

«Лично осмотрел автобус этого маршрута: очень комфортабельный, качественно выполнены все условия, которые необходимы, для того чтобы люди в поездке могли чувствовать себя в комфорте. Еще будет информационное табло, электронные билеты — все необходимые общероссийские стандарты сегодня в наших условиях выполняются».