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Из Мелитополя в Ростов запустили прямой автобусный маршрут

Ростовская область, 30 октября 2024. DON24.RU. В Запорожской области начал работать прямой межмуниципальный маршрут Мелитополь — Бердянск — Ростов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Время в пути — восемь часов. Маршрут востребован.

Источник: телеграм-канал Евгения Балицкого

Расширение маршрутной сети стало возможным благодаря восстановлению автомобильных дорог и совместной работе Росавтотранса, Минтранса и ГУП «Автотранс» Запорожской области.

«Лично осмотрел автобус этого маршрута: очень комфортабельный, качественно выполнены все условия, которые необходимы, для того чтобы люди в поездке могли чувствовать себя в комфорте. Еще будет информационное табло, электронные билеты — все необходимые общероссийские стандарты сегодня в наших условиях выполняются».

написал Евгений Балицкий

Ранее сообщали, что в Ростовской области открылось движение по первому участку Западной хорды.