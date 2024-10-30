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Систему оповещения проверят в Воронеже 30 октября

Сирены будут включены на протяжении трех минут.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже сегодня, 30 октября, пройдет проверка системы оповещения. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Электросирены включат с 10:40 до 10:43. При этом эфирные программы телевидения и радиовещания прерываться не будут.

По словам главы региона, цель проверки — оценить готовность оборудования.

— Если вы услышите звук сирен, сохраняйте спокойствие и не прерывайте текущих занятий и работ, — добавил чиновник.

Любопытно, что изначально речь шла о включении сирен на всей территории Воронежской области, но в итоге было принято решение проверить оборудование исключительно в региональном центре.

МЧС