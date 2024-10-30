Систему оповещения проверят в Воронеже 30 октября

В Воронеже сегодня, 30 октября, пройдет проверка системы оповещения. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Электросирены включат с 10:40 до 10:43. При этом эфирные программы телевидения и радиовещания прерываться не будут.
По словам главы региона, цель проверки — оценить готовность оборудования.
— Если вы услышите звук сирен, сохраняйте спокойствие и не прерывайте текущих занятий и работ, — добавил чиновник.
Любопытно, что изначально речь шла о включении сирен на всей территории Воронежской области, но в итоге было принято решение проверить оборудование исключительно в региональном центре.