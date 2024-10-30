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«В Беларуси невозможно умереть от голода». Минчанка показала в TikTok продукт, который можно купить в магазине за пять копеек

Минчанка нашла в магазине продукт за пять копеек и набрала 671 000 в TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка показала в TikTok найденный в магазине продукт за пять копеек и собрала 671 тысячу просмотров.

В видео девушка спросила у своих подписчиков:

«Угадайте, какую еду можно купить в Беларуси за пять копеек?».

Она уточнила, что в магазине «Санта» за пять копеек можно купить набор костей, «такой суповой набор». Также она добавила, что по указанной стоимости в магазине можно приобрести килограмм свиных шкурок.

«Шкурки как шкурки. А вот кости, посмотрите, то есть не сказать, что они тут вообще без мяса. И вот посмотрите, цена на пакете за один килограмм пять копеек», — заметила блогер.

Минчанка нашла в магазине продукт за пять копеек, набрав 671 000 в TikTok. Фото: TikTok @murka_milliard.

Девушка добавила, что понимает, что «это так себе еда».

«Но я говорила, что в Беларуси невозможно умереть от голода. Вот такие вот цены в Беларуси», — подчеркнула минчанка.

Видео с находкой уже успело собрать 671 тысячу просмотров и 817 комментариев. Многие из пользователей отмечают, что кормят таким набором костей собак.

«Где такое найти?! Я бы тонну купил, у меня собаки голодают», — написал один из пользователей.

А один из пользователей признался, что в детстве обожал свиные шкурки с солью, но только тонкие и мягкие. Мужчина добавил, что сейчас нигде не может такие найти.

Тем временем под Щучином мужчина насобирал пять ведер грибов: «Море грибов, езжайте в лес, не сидите дома».

Ранее мы писали, что жительница Жабинки хотела купить в соцсети автомобиль, но пошла в милицию.

А еще минчанин поцарапал отверткой чужой автомобиль из-за громкого двигателя.