«В Беларуси невозможно умереть от голода». Минчанка показала в TikTok продукт, который можно купить в магазине за пять копеек

Минчанка показала в TikTok найденный в магазине продукт за пять копеек и собрала 671 тысячу просмотров.
В видео девушка спросила у своих подписчиков:
«Угадайте, какую еду можно купить в Беларуси за пять копеек?».
Она уточнила, что в магазине «Санта» за пять копеек можно купить набор костей, «такой суповой набор». Также она добавила, что по указанной стоимости в магазине можно приобрести килограмм свиных шкурок.
«Шкурки как шкурки. А вот кости, посмотрите, то есть не сказать, что они тут вообще без мяса. И вот посмотрите, цена на пакете за один килограмм пять копеек», — заметила блогер.
Минчанка нашла в магазине продукт за пять копеек, набрав 671 000 в TikTok. Фото: TikTok @murka_milliard.
Девушка добавила, что понимает, что «это так себе еда».
«Но я говорила, что в Беларуси невозможно умереть от голода. Вот такие вот цены в Беларуси», — подчеркнула минчанка.
Видео с находкой уже успело собрать 671 тысячу просмотров и 817 комментариев. Многие из пользователей отмечают, что кормят таким набором костей собак.
«Где такое найти?! Я бы тонну купил, у меня собаки голодают», — написал один из пользователей.
А один из пользователей признался, что в детстве обожал свиные шкурки с солью, но только тонкие и мягкие. Мужчина добавил, что сейчас нигде не может такие найти.
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