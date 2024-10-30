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Перекрытие дорог в Москве 30 октября 2024

30 октября 2024 года запланировано перекрытие дорог в городе Москве в связи с проведением ремонтных и реконструкционных работ, сообщает телеграм-канал департамента транспорта российской столицы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожные работы.
Источник: Крудор

Где ограничат движение во время ремонта дорог

С 10:00 до 21:00 30 октября 2024 года в районе Вороново в ТиНАО закроют проезд между кварталами № 286 и № 272. Но воспользоваться им водители не смогут на протяжении лишь 10 минут, а связано перекрытие участка дороги со съемками кинофильма.

Ограничение движения в районе Вороново (ТиНАО).
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

С 30 октября 2024 года до 26 апреля 2025 года ограничивается автомобильное движение по одной полосе на участках проезжей части Большой Никитской улицы и Леонтьевского переулка. Автомобилисты не смогут использовать полосу в связи с реставрацией ряда объектов культурного наследия столицы.

Ограничение движения в Леонтьевском переулке.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

На нескольких участках Шелепихинской набережной 30 октября тоже закрыто движение по одной и двум полосам в связи с прокладкой инженерных коммуникаций. Ограничения ввели еще 28 октября, а продлятся они до 25 августа 2025 года.

Ограничение движения на Шепекинской набережной.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

30 октября водители не смогут ездить по участку рядом с владением 2 в районе 31-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Движение здесь ограничили 28 октября из-за ремонтных работ, а восстановить его планируют только 31 января 2025 года. Кроме того, закроют и одну из полос 32-го километра МКАД.

Ограничение движения в районе 32-го км МКАД.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Сегодня продолжится перекрытие одной из полос Фрунзенской набережной, на которой ремонтируют коммуникации. Автомобилисты не смогут пользоваться частью дороги до 20 мая 2025 года.

Ограничение движения в районе Фрунзенской набережной.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Объездные маршруты

Дептранс Москвы рекомендует водителям использовать другие маршруты для объезда перекрытых участков дорог. Проехать можно по остающимся свободными для движения пяти полосам МКАД, Шелепихинской и Фрунзенской набережных.