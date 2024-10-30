Перекрытие дорог в Москве 30 октября 2024

С 10:00 до 21:00 30 октября 2024 года в районе Вороново в ТиНАО закроют проезд между кварталами № 286 и № 272. Но воспользоваться им водители не смогут на протяжении лишь 10 минут, а связано перекрытие участка дороги со съемками кинофильма.