Перекрытие дорог в Москве 30 октября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
С 10:00 до 21:00 30 октября 2024 года в районе Вороново в ТиНАО закроют проезд между кварталами № 286 и № 272. Но воспользоваться им водители не смогут на протяжении лишь 10 минут, а связано перекрытие участка дороги со съемками кинофильма.
С 30 октября 2024 года до 26 апреля 2025 года ограничивается автомобильное движение по одной полосе на участках проезжей части Большой Никитской улицы и Леонтьевского переулка. Автомобилисты не смогут использовать полосу в связи с реставрацией ряда объектов культурного наследия столицы.
На нескольких участках Шелепихинской набережной 30 октября тоже закрыто движение по одной и двум полосам в связи с прокладкой инженерных коммуникаций. Ограничения ввели еще 28 октября, а продлятся они до 25 августа 2025 года.
30 октября водители не смогут ездить по участку рядом с владением 2 в районе 31-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Движение здесь ограничили 28 октября из-за ремонтных работ, а восстановить его планируют только 31 января 2025 года. Кроме того, закроют и одну из полос 32-го километра МКАД.
Сегодня продолжится перекрытие одной из полос Фрунзенской набережной, на которой ремонтируют коммуникации. Автомобилисты не смогут пользоваться частью дороги до 20 мая 2025 года.
Объездные маршруты
Дептранс Москвы рекомендует водителям использовать другие маршруты для объезда перекрытых участков дорог. Проехать можно по остающимся свободными для движения пяти полосам МКАД, Шелепихинской и Фрунзенской набережных.