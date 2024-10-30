Суд оштрафовал белоруску на 12 000 рублей за попытку дать взятку инспектору ГАИ

Удалось установить, что женщина в целях благоприятного решения вопроса, касающегося непроведения административного процесса, а также неналожения на нее административного взыскания по причине превышения скорости в момент движения на авто, 14 августа 2024 года намеревалась передать инспектору ГАИ в служебной машине в качестве взятки 40 рублей.