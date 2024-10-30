Суд оштрафовал белоруску на 12 000 рублей за попытку дать взятку инспектору ГАИ. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минской области.
В сообщении говорится, что прокуратура Крупского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Борисова, которой было инкриминировано покушение на дачу взятки.
Удалось установить, что женщина в целях благоприятного решения вопроса, касающегося непроведения административного процесса, а также неналожения на нее административного взыскания по причине превышения скорости в момент движения на авто, 14 августа 2024 года намеревалась передать инспектору ГАИ в служебной машине в качестве взятки 40 рублей.
В ведомстве уточнили, что фигурантка не смогла довести до конца свой преступный умысел, так как представитель ГАИ отказался взять предлагаемые ему деньги. Во время судебного заседания она полностью признала свои вину, раскаялась в содеянном.
Суд Крупского района вынес обвинительный приговор. Сказано, что на основании части 1 статьи 14 Уголовного кодекса, а также части 1 статьи 431 УК. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин, или 12 000 рублей (по состоянию на 30 октября 2024 года).
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