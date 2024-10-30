В Омске в следующем месяце установят запрещающие выход на лед знаки

В Омске с 1 ноября у водоемов появятся еще 79 запрещающих выход на лед знаков, сообщили в мэрии.
В этом году из-за благоприятной погоды образование льда на реках Иртыш и Омь ожидается во второй или третьей декаде ноября.
Поздней осенью из-за резких перепадов температур омичи чаще всего становятся жертвами трагедий из-за выхода на тонкий лед.
Омичей просят быть аккуратнее и обращать внимание на запрещающие знаки, расположенные у водоемов.
Отметим, что за выход или выезд на лед в местах запрещающих знаков грозит штраф от 500 до 1000 рублей.