«Советую воздержаться от поездок»: в Белорецком районе Башкирии пошел снег

Сегодня, 30 октября, в Белорецком районе Башкирии выпал снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
На дорогах в муниципалитете образовалась гололедица. Руководитель ведомства настоятельно порекомендовал водителям соблюдать скоростной режим, а также интервал и дистанцию между автомобилями.
А тем, кто все еще не успел перейти на зимние шины, Севастьянов посоветовал воздержаться от поездок в этом направлении.
— Берегите себя и своих близких! Хорошего дня! — пожелал глава ГАИ Башкирии.
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