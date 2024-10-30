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«Советую воздержаться от поездок»: в Белорецком районе Башкирии пошел снег

В районе Башкирии выпал снег и образовалась гололедица.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 октября, в Белорецком районе Башкирии выпал снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

На дорогах в муниципалитете образовалась гололедица. Руководитель ведомства настоятельно порекомендовал водителям соблюдать скоростной режим, а также интервал и дистанцию между автомобилями.

А тем, кто все еще не успел перейти на зимние шины, Севастьянов посоветовал воздержаться от поездок в этом направлении.

— Берегите себя и своих близких! Хорошего дня! — пожелал глава ГАИ Башкирии.

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