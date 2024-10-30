Последний день октября в Хабаровске ожидается тёплым и спокойным

К слову, климатическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха достигает −5 градусов. Но пока, во всяком случае на юге края, еще тепло. Так, в Вяземском ночью 0…+2, днем +9…+11 градусов, в Бикине еще лучше, ночью от 0 до −2, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Возможен небольшой дождь. В Хабаровске 31 октября ночью от 0 до −2, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Троицком еще тоже тепло. На рассвете от 0 до −2, днем +8…+10, в Советской Гавани в темное время суток от +1 до −1, во второй половине дня те же +8…+10. В Комсомольске-на-Амуре ночью уже морозец −3…-5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5…+7 градусов. В Чегдомыне ночной фон температур такой же −3…-5, дневной +4…+6 градусов. В селе имени Полины Осипенко на рассвете уже −5…-7, днем +3…+5 градусов. В Николаевске-на-Амуре по ночам −4…-6, днем от 0 до +2 градусов.