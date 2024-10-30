Ждали: чем интересна выставка передвижников в новом здании Третьяковки

Помешает ли это новой выставке стать очередным блокбастером? Вряд ли. Слишком много здесь притягательного для масс — не говоря уже о том, что сам факт появления нового огромного музейного корпуса провоцирует любопытство. Кстати, в экспозиции просторно и комфортно, а свет выставлен так, чтобы стекла и лак на холстах практически не бликовали. Вроде бы чисто техническая деталь, но немаловажная. Ну, а в соседнем зале расположилась насыщенная мультимедийная зона. Произведения передвижников здесь мелькают на больших экранах, стены украшены подробными хронологическими таблицами, показывающими основные вехи передвижничества, а в витринах на столах демонстрируются копии различных документов. При желании зависнуть можно на часы. И это, пожалуй, не менее познавательная часть, чем художественная. Может, теперь водить школьников сюда?