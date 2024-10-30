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Оплату лицом в тестовом режиме запустили в метро Екатеринбурга

В Екатеринбурге со станции «Чкаловская» запустят оплату по биометрии (FacePay).

В ближайшее время там появится специальный терминал для этого.

В течение ноября подобные аппараты установят и на других станциях, сообщает близкий к городской администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Менять турникеты на станциях екатеринбургского метро начали в конце 2023 года.

Систему оплаты проезда по биометрическим данным будут вводить в метрополитене за счет средств федерального бюджета. Сейчас технические детали запуска FacePay прорабатываются с АО «И-Сеть». До конца 2024 года сервис запустят на других станциях. Чтобы им воспользоваться, нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении и привязать банковскую карту или «ЕКарту».

метро