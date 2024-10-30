Оплату лицом в тестовом режиме запустили в метро Екатеринбурга

Систему оплаты проезда по биометрическим данным будут вводить в метрополитене за счет средств федерального бюджета. Сейчас технические детали запуска FacePay прорабатываются с АО «И-Сеть». До конца 2024 года сервис запустят на других станциях. Чтобы им воспользоваться, нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении и привязать банковскую карту или «ЕКарту».