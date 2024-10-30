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На Среднем Урале снежный покров установится на второй неделе ноября

Снежный покров в Свердловской области начнет образовываться с запада региона.

Сейчас в Олбани: +14° 4 м/с 88% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области основательный снежный покров начнет устанавливаться в первой трети ноября. При этом в некоторых районах Среднего Урала осадки в виде снега и дождя сопровождаются плюсовыми температурами.

— Согласно предварительному прогнозу, к 6—7 ноября, то есть к среднему климатическому сроку, снег установится в большинстве районов Свердловской области, — сообщает главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

По ее словам, первый снег уже выпал в Серове. При этом есть ряд территорий, на которых за октябрь выпало лишь 5−16% от месячной нормы осадков — районы Карпинска, Североуральска и Краснотурьинска.

Галина Шепоренко утверждает, что погода в регионе в ближайшие дни не изменится. К 1 ноября на Среднем Урале пройдут осадки в виде снега, в том числе мокрого. Это связано с движением атмосферного фронта на территории региона. Первый снежный покров появится в западных районах, прилегающих к горам.

— В Екатеринбурге, на крайнем юге, юго-востоке осадки выпадать будут в виде мокрого снега с дождем, будет на два-три градуса теплее, чем на остальной территории, — пока обойдется без образования снежного покрова или он будет незначителен, — добавила главный синоптик региона.