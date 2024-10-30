На Среднем Урале снежный покров установится на второй неделе ноября

Галина Шепоренко утверждает, что погода в регионе в ближайшие дни не изменится. К 1 ноября на Среднем Урале пройдут осадки в виде снега, в том числе мокрого. Это связано с движением атмосферного фронта на территории региона. Первый снежный покров появится в западных районах, прилегающих к горам.