В центре Волгограда на 21 день перекрыли движение автомобилей

Маршруты № 6 и № 21 будут следовать в Центральном районе по улицам Комсомольской, Мира, Гоголя и Коммунистической. Конечной будет не «Ул. Комсомольская», а временный остановочный пункт у Главпочтамта на улице Гоголя.