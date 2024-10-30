Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Волгограда на 21 день перекрыли движение автомобилей

На время устройства наружных инженерных сетей ЦУМа изменится и расписание некоторых автобусов, следующих до ул. Комсомольской и ж/д вокзала.

Источник: Аргументы и факты

Устройство наружных инженерных сетей ЦУМа стало причиной для ограничения движения в центре Волгограда. С соответствующей просьбой в мэрию обратилась компания «Приволжтрансстрой».

Аллею Героев перекрыли с 30 октября на 21 день — до восьми утра 20 ноября — в границах проспекта Ленина и улицы Мира по направлению к площади Павших Борцов.

На это время меняется схема движения автобусов.

Маршруты № 6 и № 21 будут следовать в Центральном районе по улицам Комсомольской, Мира, Гоголя и Коммунистической. Конечной будет не «Ул. Комсомольская», а временный остановочный пункт у Главпочтамта на улице Гоголя.

Маршруты № 88 и № 89 направятся к железнодорожному вокзалу по проспекту Ленина, улицы Порт-Саида и Коммунистическую.