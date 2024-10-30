В центре Волгограда на 21 день перекрыли движение автомобилей

Устройство наружных инженерных сетей ЦУМа стало причиной для ограничения движения в центре Волгограда. С соответствующей просьбой в мэрию обратилась компания «Приволжтрансстрой».
Аллею Героев перекрыли с 30 октября на 21 день — до восьми утра 20 ноября — в границах проспекта Ленина и улицы Мира по направлению к площади Павших Борцов.
На это время меняется схема движения автобусов.
Маршруты № 6 и № 21 будут следовать в Центральном районе по улицам Комсомольской, Мира, Гоголя и Коммунистической. Конечной будет не «Ул. Комсомольская», а временный остановочный пункт у Главпочтамта на улице Гоголя.
Маршруты № 88 и № 89 направятся к железнодорожному вокзалу по проспекту Ленина, улицы Порт-Саида и Коммунистическую.