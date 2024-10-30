Главные новости 30 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 октября 2024 года.
Байден назвал сторонников Трампа мусором
Во время митинга Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США глава государства Джо Байден по видеосвязи заявил, что «единственный мусор, который он видит», это сторонники Трампа. По его словам, под «мусором» он предполагал «ненавистническую риторику».
Пленный рассказал, кто тренирует ВСУ на полигонах в Британии
Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране
Космический центр иранского Корпуса стражей исламской революции Шахруд был повержден при израильском обстреле на прошлой неделе, сообщило AP. Утверждается, что, согласно спутниковым снимкам, повреждения получили центральное здание космического центра, несколько соседних зданий и ангар.
Microsoft выступила с обвинением в адрес российских хакеров
«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума с 2020 года
На 1 октября индекс, отражающий платежную дисциплину заемщиков, достиг минимума за четыре года — 1,51 пункта. Отмечается, что на фоне высоких ставок клиенты хуже справляются с кредитами.