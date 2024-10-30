Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 30 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 30 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 октября 2024 года.

Байден назвал сторонников Трампа мусором

Источник: Reuters

Во время митинга Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США глава государства Джо Байден по видеосвязи заявил, что «единственный мусор, который он видит», это сторонники Трампа. По его словам, под «мусором» он предполагал «ненавистническую риторику».

Пленный рассказал, кто тренирует ВСУ на полигонах в Британии

Инструкторы как минимум восьми стран НАТО проводят тренировки с ВСУ на британскх полигонах, сообщил пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ Лукьянов. По его словам, его «учили румыны, финны и англичане», а также инструкторы, которые приехали с Украины.

Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране

Космический центр иранского Корпуса стражей исламской революции Шахруд был повержден при израильском обстреле на прошлой неделе, сообщило AP. Утверждается, что, согласно спутниковым снимкам, повреждения получили центральное здание космического центра, несколько соседних зданий и ангар.

Microsoft выступила с обвинением в адрес российских хакеров

Источник: AP 2024

Компания связала хакерскую группировку Midnight Blizzard с Россией и обвинила ее в рассылке фишинговых писем американским чиновникам. Microsoft заявила, что целью хакеров является сбор разведданных.

«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума с 2020 года

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

На 1 октября индекс, отражающий платежную дисциплину заемщиков, достиг минимума за четыре года — 1,51 пункта. Отмечается, что на фоне высоких ставок клиенты хуже справляются с кредитами.