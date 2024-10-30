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В Красноярск привезли новые банкноты номиналом 5000 рублей

Обновленная купюра начинает поступать в обращение.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске представили новую пятитысячную купюру. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Новая купюра начала поступать в обращение. Пока таких купюр немного, но постепенно они заменят старые банкноты. На это уйдет не один год.

Теперь в обороте одинаково могут встретиться купюры номиналом 5000 рублей трех образцов — 1997, 2010 и 2023 года (новая).

Модернизированная монета выполнена в единой стилистике с банкнотами номиналом 2000 и 200 рублей, а также обновленной 100-рублевой.

На ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты — стела «Европа — Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Новые банкноты лучше защищены и более надежны при использовании.

Ранее сообщалось о том, что часовню с 10-рублевой купюры передали церкви.