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Покинувшего Россию новосибирского экс-депутата признали террористом

В обновлённый реестр террористических организаций и физических лиц включили Сергея Бойко*. С февраля 2023 года он находится в федеральном розыске.

Источник: AP 2024

Росфинмониторинг включил в список физических лиц-террористов бывшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко*, его фамилия появилась в обновленном реестре. Ему присвоили № 2829 в списке из 15 753 людей, которых Россия считает террористами.

Сергея Бойко* минюст уже признал иноагентом 1 апреля 2023 года за то, что политик «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». По данным министерства, он также «призывал к борьбе с действующей государственной властью РФ».

К тому времени политик с семьей жил за пределами России. Он находится в федеральном розыске.

В декабре 2023 года мандат Сергея Бойко* в горсовете депутатов Новосибирска выиграл представитель «Единой России».

* Сергей Бойко признан иностранным агентом минюстом и террористом Росфинмониторингом.

Архип ВЕТРОВ.