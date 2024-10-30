Покинувшего Россию новосибирского экс-депутата признали террористом

Росфинмониторинг включил в список физических лиц-террористов бывшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко*, его фамилия появилась в обновленном реестре. Ему присвоили № 2829 в списке из 15 753 людей, которых Россия считает террористами.
Сергея Бойко* минюст уже признал иноагентом 1 апреля 2023 года за то, что политик «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». По данным министерства, он также «призывал к борьбе с действующей государственной властью РФ».
К тому времени политик с семьей жил за пределами России. Он находится в федеральном розыске.
В декабре 2023 года мандат Сергея Бойко* в горсовете депутатов Новосибирска выиграл представитель «Единой России».
* Сергей Бойко признан иностранным агентом минюстом и террористом Росфинмониторингом.
Архип ВЕТРОВ.