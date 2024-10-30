Покинувшего Россию новосибирского экс-депутата признали террористом

Сергея Бойко* минюст уже признал иноагентом 1 апреля 2023 года за то, что политик «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». По данным министерства, он также «призывал к борьбе с действующей государственной властью РФ».