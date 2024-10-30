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Под Новосибирском ликвидируют свалку за 3 млн рублей

Незаконный полигон расположен в Коченёвском районе.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Администрация Коченевского района Новосибирской области ищет подрядчика для ликвидации несанкционированной свалки в селе Шагалово. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет до 11 декабря 2024 года очистить от мусора земельный участок, расположенный в 671 метре от сельской администрации, ручным или механизированным способом, погрузить отходы в самосвалы и вывезти их на легальный полигон.

Кроме того, необходимо зачистить от мусора территорию, прилегающую к нелегальной свалке, в радиусе 10 метров.

Заявки от подрядчиков принимают до 7 ноября 2024 года. Начальная цена контракта — 3 137 267 рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что «Спецавтохозяйство» готово заплатить 20 млн за очистку полигонов от мусора.

экология