Под Новосибирском ликвидируют свалку за 3 млн рублей

Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет до 11 декабря 2024 года очистить от мусора земельный участок, расположенный в 671 метре от сельской администрации, ручным или механизированным способом, погрузить отходы в самосвалы и вывезти их на легальный полигон.