Под Новосибирском ликвидируют свалку за 3 млн рублей

Администрация Коченевского района Новосибирской области ищет подрядчика для ликвидации несанкционированной свалки в селе Шагалово. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет до 11 декабря 2024 года очистить от мусора земельный участок, расположенный в 671 метре от сельской администрации, ручным или механизированным способом, погрузить отходы в самосвалы и вывезти их на легальный полигон.
Кроме того, необходимо зачистить от мусора территорию, прилегающую к нелегальной свалке, в радиусе 10 метров.
Заявки от подрядчиков принимают до 7 ноября 2024 года. Начальная цена контракта — 3 137 267 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что «Спецавтохозяйство» готово заплатить 20 млн за очистку полигонов от мусора.