Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области в первый день ноября похолодает до −7 градусов

Об этом предупредили синоптики.

Сейчас в Олбани: +14° 4 м/с 88% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Ноябрь в Новосибирской области начнется с резкого похолодания. Температура воздуха опустится до −7 градусов, сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ночью в пятницу, 1 ноября, в регионе будет −2…-7 градусов, днем потеплеет до +2…+6 градусов, сообщают метеорологи.

При этом в Новосибирской области 1 ноября будет без осадков, ветер будет дуть юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду, добавили синоптики.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жителей Новосибирска ждут морозы до −37 в новогодние праздники.