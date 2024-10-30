В Новосибирской области в первый день ноября похолодает до −7 градусов

Ноябрь в Новосибирской области начнется с резкого похолодания. Температура воздуха опустится до −7 градусов, сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Ночью в пятницу, 1 ноября, в регионе будет −2…-7 градусов, днем потеплеет до +2…+6 градусов, сообщают метеорологи.
При этом в Новосибирской области 1 ноября будет без осадков, ветер будет дуть юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду, добавили синоптики.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жителей Новосибирска ждут морозы до −37 в новогодние праздники.