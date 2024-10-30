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Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти улицах Москвы с 1 ноября

С 1 ноября инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на пяти улицах Москвы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе МАДИ.

Источник: РИА "Новости"

«Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пять столичных улицах. Именно на них приходится большинство сообщений с замечаниями от москвичей. Здесь водители часто бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками», — говорится в материале.

Как уточняется, с 1 ноября инспекторы будут чаще проверять соблюдение автомобилистами правил остановки и стоянки на ул. Тверская, ул. Газопровод, ул. Щербаковская, в Астрадамском и Огородном проездах.

За парковку в неположенном месте нарушители ПДД получат штрафы в размере 3 тыс. руб.

«Неправильно припаркованные авто мешают проехать скорой помощи и пожарным машинам. Это может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, они загораживают обзор водителям городского транспорта, пешеходам и другим автомобилистам. Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность, такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.