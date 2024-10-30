Бывший начальник уфимского ж/д вокзала предстанет перед судом за взятки в почти миллион рублей

С 2018 по 2023 годы злоумышленник получал взятки, в том числе через посредников, от арендаторов площади на территории вокзала, за общее покровительство и непринятие мер в случаях нарушений. Сумма взяток варьировалась от семи до 13 тысяч рублей ежемесячно. Всего обвиняемый «заработал» более 900 тысяч рублей.