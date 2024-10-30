Бывший начальник уфимского ж/д вокзала предстанет перед судом за взятки в почти миллион рублей

В Уфе предстанет перед судом бывший начальник железнодорожного вокзала станции «Уфа». Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
С 2018 по 2023 годы злоумышленник получал взятки, в том числе через посредников, от арендаторов площади на территории вокзала, за общее покровительство и непринятие мер в случаях нарушений. Сумма взяток варьировалась от семи до 13 тысяч рублей ежемесячно. Всего обвиняемый «заработал» более 900 тысяч рублей.
Бывшего начальника вокзала задержали оперативники ФСБ во время получении очередной части незаконного вознаграждения. На него завели уголовное дело по статье «Получение взятки», сейчас он находится под стражей. Недвижимость злоумышленника, два автомобиля и деньги арестовали на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.
Обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердили, после вручения его копии обвиняемому все материалы направят в суд для рассмотрения по существу.
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