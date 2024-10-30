Абаканский путепровод закроют на месяц в Тайшете

В Тайшете закроют на месяц Абаканский путепровод. Машины начиная с 31 октября по 29 ноября не смогут проехать по улице Комсомольской, точнее по ее участку от Степана Разина до путепровода. Об этом сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на администрацию города.
— Исходя из этого, у жителей города останется только один маршрут, позволяющий проехать из северной части города в южную и наоборот — через путепровод на стыке улиц Суворова и Пушкина, — пишут журналисты информационного агентства.
Запрет на движение связан с ремонтом перекрытого участка. Работы пройдут в рамках реконструкции ж/д станции Тайшет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске подошел к концу ремонт детсада «Искорка». На обновление учреждения направили более 36 миллионов.