Абаканский путепровод закроют на месяц в Тайшете

В Тайшете закроют на месяц Абаканский путепровод. Машины начиная с 31 октября по 29 ноября не смогут проехать по улице Комсомольской, точнее по ее участку от Степана Разина до путепровода. Об этом сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на администрацию города.