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Абаканский путепровод закроют на месяц в Тайшете

Будет закрыт участок по улице Комсомольской.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете закроют на месяц Абаканский путепровод. Машины начиная с 31 октября по 29 ноября не смогут проехать по улице Комсомольской, точнее по ее участку от Степана Разина до путепровода. Об этом сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на администрацию города.

— Исходя из этого, у жителей города останется только один маршрут, позволяющий проехать из северной части города в южную и наоборот — через путепровод на стыке улиц Суворова и Пушкина, — пишут журналисты информационного агентства.

Запрет на движение связан с ремонтом перекрытого участка. Работы пройдут в рамках реконструкции ж/д станции Тайшет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске подошел к концу ремонт детсада «Искорка». На обновление учреждения направили более 36 миллионов.