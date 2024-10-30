Жителей Ростова предупредили о снегопадах и похолодании до 0 градусов

Снег и похолодание до 0 градусов ожидаются в Ростове-на-Дону в ноябре. Об этом предупреждают синоптики.
В первой декаде месяца возможны дожди, временами с мокрым снегом. Ночная температура воздуха будет сохраняться в пределах +1−6 градусов, днем в среднем обещают до +10 градусов.
Осадки также ожидаются в течение второй и третьей декад. По ночам прогнозируют от 0 до +5−8, а днем должно быть от +4−9 до +7−12 градусов.
Напомним, ранее два подробных прогноза погоды предоставили начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова и климатолог Александр Иошпа.