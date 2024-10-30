Митинг в честь Дня памяти жертв репрессий прошел в Иркутской области

Сейчас продолжаются работы по благоустройству мемориала. В 2023 по просьбам родственников репрессированных на дополнительную плиту Стены памяти добавили 14 фамилий, сейчас их количество почти дошло до трех тысяч. В текущем году на плиту нанесут еще восемь фамилий, которые ранее не были учтены.