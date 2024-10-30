Митинг в честь Дня памяти жертв репрессий прошел в Иркутской области

В поселке Пивовариха 30 октября прошел ежегодный митинг, посвященный Дню памяти жертв репрессий. Событие состоялось у мемориала «Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937−1940 годов». Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Этот день напоминает о трагических событиях в истории страны, о безвинно пострадавших от несправедливости и ложных обвинений, — рассказал председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.
Митинг проводится ежегодно. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Вот уже 35 лет в областном центре работает клуб «Встреча», в нем собираются родственники жертв репрессий. На митинге настоятель храма отслужил литию, а к памятнику возложили цветы и гирлянду. Помимо этого 30 октября в Иркутске проведут концерт.
Сейчас продолжаются работы по благоустройству мемориала. В 2023 по просьбам родственников репрессированных на дополнительную плиту Стены памяти добавили 14 фамилий, сейчас их количество почти дошло до трех тысяч. В текущем году на плиту нанесут еще восемь фамилий, которые ранее не были учтены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершился ремонт дорог.