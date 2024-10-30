КГБ Беларуси сказал о проведении антитеррористических учений 30 октября

В сообщении сказано, что в среду, 30 октября, на территории Островецкого района состоятся учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. В КГБ уточнили, что в указанном мероприятии будут принимать участие подразделения ведомства, а также Министерства обороны, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и другие госорганы.