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КГБ Беларуси сказал о проведении антитеррористических учений 30 октября

Антитеррористические учения проходят под Островцом в среду, 30 октября.

КГБ Беларуси сказал о проведении антитеррористических учений 30 октября 2024 года. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Комитета государственной безопасности.

В сообщении сказано, что в среду, 30 октября, на территории Островецкого района состоятся учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. В КГБ уточнили, что в указанном мероприятии будут принимать участие подразделения ведомства, а также Министерства обороны, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и другие госорганы.

В пресс-службе Комитета госбезопасности обратили внимание на то, что сценарий данных учений предусматривается задействование военной и другой спецтехники. Также предусматриваются усиленный контроль, ограничение дорожного движение в зоне проведения учений.

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