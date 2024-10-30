КГБ Беларуси сказал о проведении антитеррористических учений 30 октября 2024 года. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Комитета государственной безопасности.
В сообщении сказано, что в среду, 30 октября, на территории Островецкого района состоятся учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. В КГБ уточнили, что в указанном мероприятии будут принимать участие подразделения ведомства, а также Министерства обороны, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и другие госорганы.
В пресс-службе Комитета госбезопасности обратили внимание на то, что сценарий данных учений предусматривается задействование военной и другой спецтехники. Также предусматриваются усиленный контроль, ограничение дорожного движение в зоне проведения учений.
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