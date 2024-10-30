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Заваливают мусором могилы на Центральном кладбище Хабаровска

Горожане вновь поднимают проблему неубранного мусора на кладбище, а мэрия обещает решить вопрос до 2 ноября.

Источник: Соцсети

На центральном кладбище Хабаровска сложилась критическая ситуация с уборкой мусора, сообщает телеграм-канал BIGBRO Хабаровск.

Горожане снова бьют тревогу — могилы завалены отходами, и это не первый раз, когда они обращают внимание властей на данную проблему. В последний раз жалобы поступали три недели назад, но мэрия не проявила должной реакции на волну недовольства.

На новых фотографиях, присланных подписчиками, видно, что ситуация ухудшилась: мусора стало еще больше, и он разнесен по всей территории кладбища. Местные жители выражают недоумение и возмущение, так как это место должно быть символом уважения и памяти, а не свалкой.

Администрация города, реагируя на жалобы, заявила, что работы по уборке мусора уже начаты. Однако, по информации из мэрии, окончание этих работ запланировано на 2 ноября. Местные жители остаются скептически настроенными и не верят, что данная проблема будет решена в указанные сроки.

Хабаровчане надеются, что власти примут более серьезные меры по благоустройству центрального кладбища, чтобы вернуть ему должный вид и уважение, которое оно заслуживает.

ЖКХ