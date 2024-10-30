Заваливают мусором могилы на Центральном кладбище Хабаровска

На центральном кладбище Хабаровска сложилась критическая ситуация с уборкой мусора, сообщает телеграм-канал BIGBRO Хабаровск.
Горожане снова бьют тревогу — могилы завалены отходами, и это не первый раз, когда они обращают внимание властей на данную проблему. В последний раз жалобы поступали три недели назад, но мэрия не проявила должной реакции на волну недовольства.
На новых фотографиях, присланных подписчиками, видно, что ситуация ухудшилась: мусора стало еще больше, и он разнесен по всей территории кладбища. Местные жители выражают недоумение и возмущение, так как это место должно быть символом уважения и памяти, а не свалкой.
Администрация города, реагируя на жалобы, заявила, что работы по уборке мусора уже начаты. Однако, по информации из мэрии, окончание этих работ запланировано на 2 ноября. Местные жители остаются скептически настроенными и не верят, что данная проблема будет решена в указанные сроки.
Хабаровчане надеются, что власти примут более серьезные меры по благоустройству центрального кладбища, чтобы вернуть ему должный вид и уважение, которое оно заслуживает.