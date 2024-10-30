Санэпидслужба Беларуси: случаи заболевания вирусом Марбург не зафиксированы

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Случаи заболевания лихорадкой Марбург не регистрировались на территории Беларуси, сообщили на официальном сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Несмотря на то, что в стране нет естественных переносчиков этого заболевания — египетских летучих крыланов или фруктоядных летучих мышей — в республике все равно обеспечена готовность специалистов к проведению мероприятий при завозе заболевания из других стран.
Вместе с тем в Санэпидслужбе полагают, что внешние эпидемиологические риски все же существуют. Среди них — расширение туристических маршрутов, укрепление международных связей, проведение массовых спортивных, политических и культурных мероприятий.
В связи с этим Минздрав постоянно отслеживает эпидситуацию по этой инфекции не только в Беларуси, но и в других государствах. Также в стране готовы в вероятности ее завоза с территорий зарубежных стран.
Полная готовность
Как проинформировали в Санэпидслужбе, в стране готовы к проведению необходимых лечебно-диагностических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Так, в Научно-исследовательском институте гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии создана и зарегистрирована тест-система для диагностики контагиозных вирусных лихорадок, в том числе лихорадки Марбург. Созданы все необходимые условия для безопасной работы с материалом, зараженным возбудителем этой инфекции.
Кроме того, в пунктах пропуска на госгранице Беларуси проводится санитарно-карантинный контроль лиц, которые прибывают из стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям.
Ранее в Руанде в конце сентября этого года была зафиксирована вспышка геморрагической лихорадки Марбург. По последним данным ВОЗ, от нее уже погибли 15 человек, еще 62 числятся инфицированными. Таким образом, уровень летальности составляет 24,2%.
В последние годы случаи лихорадки Марбург, помимо Руанды, регистрировались в Кении, Уганде, Конго, Анголе и Зимбабве.