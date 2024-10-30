Главе минтранса Самарской области внесли представление из-за плохих дорог

Дороги обслуживает ГПК СО «АСАДО». После внесения представления руководителю учреждения на дорогах провели ямочный ремонт. Но в сентябре на дороге Шентала — Азеево произошло смертельное ДТП, в котором погиб 50-летний мужчина. Причиной аварии стало ненадлежащее содержание улично-дорожной сети. Дорогу нужно ремонтировать капитально, в связи с этим главе регионального минтранса и направили представление: сейчас его рассматривают.