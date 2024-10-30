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Главе минтранса Самарской области внесли представление из-за плохих дорог

В Шенталинском районе нашли нарушения на дорогах регионального значения.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прокуратура внесла представление главе министерства транспорта. Нарушения нашли в Шенталинском районе на трех дорогах регионального значения. По ним, в том числе, ездят школьные автобусы.

— Зафиксированы многочисленные выбоины, просадки, проломы, разрушение асфальтобетонного покрытия и обочин, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Дороги обслуживает ГПК СО «АСАДО». После внесения представления руководителю учреждения на дорогах провели ямочный ремонт. Но в сентябре на дороге Шентала — Азеево произошло смертельное ДТП, в котором погиб 50-летний мужчина. Причиной аварии стало ненадлежащее содержание улично-дорожной сети. Дорогу нужно ремонтировать капитально, в связи с этим главе регионального минтранса и направили представление: сейчас его рассматривают.