В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет выглядеть ледовый городок

В Екатеринбурге ледовый городок, который в этом году переедет с площади 1905 года в Исторический сквер, должны построить к 27 декабря. На строительство главной новогодней площадки выделено порядка 24,5 миллиона рублей.
Городок украсит большая елка, четыре снеговика с музыкальными инструментами, традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяная композиция «Елочки и звери», скульптура «Символ года Змея» три детские горки и две средние горки, сцена со светодиодным экраном, а также ледяные скульптуры.
Простоит городок до 15 января.