В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет выглядеть ледовый городок

Городок украсит большая елка, четыре снеговика с музыкальными инструментами, традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяная композиция «Елочки и звери», скульптура «Символ года Змея» три детские горки и две средние горки, сцена со светодиодным экраном, а также ледяные скульптуры.