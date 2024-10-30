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В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет выглядеть ледовый городок

В этом году главная новогодняя площадка уральской столицы расположится в Историческом сквере.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге ледовый городок, который в этом году переедет с площади 1905 года в Исторический сквер, должны построить к 27 декабря. На строительство главной новогодней площадки выделено порядка 24,5 миллиона рублей.

Городок украсит большая елка, четыре снеговика с музыкальными инструментами, традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяная композиция «Елочки и звери», скульптура «Символ года Змея» три детские горки и две средние горки, сцена со светодиодным экраном, а также ледяные скульптуры.

Простоит городок до 15 января.