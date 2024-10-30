Нижегородцам рассказали о «помолодевшем» псориазе

Нижегородцам рассказали о том, что псориаз резко «помолодел». Об этом сообщает Telegram-канал «Бокал прессека» со ссылкой на директора Нижегородского филиала ГНЦДК, врача-дерматовенеролога Татьяну Павлову.
Так, диагноз поставили восьмимесячному малышу. Причиной это болезни могут стать стресс, патологии печени, факторы окружающей среды. Также большое значение играет генетика.
Отмечается, что псориаз — неинфекционное заболевание, поэтому заразиться им невозможно. Заболевание успешно лечится системной и фототерапией, а также биологическими препаратами. Таким образом, пациента избавляют от высыпаний практически до чистой кожи.
В Нижегородскую область для прохождения терапии едут из разных уголков страны.
Напомним, нижегородцам рассказали, какие обследованиям нужно проходить после 55 лет.