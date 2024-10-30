«Удалось достойно пройти непростой путь»: Фанзиль Чингизов покинул должность глава Гафурийского района Башкирии

Глава Гафурийского района Башкирии Фанзиль Чингизов ушел с поста. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Экс-руководитель поведал, что его полномочия завершены. Он занимал должность шесть лет. Этот этап жизни он охарактеризовал как важный и насыщенный.
— Нам удалось достойно пройти непростой путь, полный исторических событий. Мы столкнулись с серьезными вызовами — пандемией коронавируса и специальной военной операцией. Но, несмотря на это, мы смогли многого достичь, воплотить в жизнь целый ряд значимых проектов, — отметил Чингизов.
Экс-глава поблагодарил всех, кто взаимодействовал с ним в течении нескольких лет: руководство Башкирии, районный Совет депутатов, глав поселений, жителей и коллектив администрации. Он и его коллеги, утверждает Фанзиль Чингизов, всегда были нацелены на обеспечение достойной жизни населению.
— Желаю, чтобы район и в дальнейшем стабильно развивался и процветал. Всем здоровья, благополучия, мира и добра! — пожелал бывший руководитель муниципалитета.
Напомним, должность главы Гафурийского района Фанзиль Чингизов занял осенью 2018 года. А с 2011-го он руководил Кармаскалинским районом республики. Незадолго до своего последнего назначения года он на короткое время получил пост в правительстве республики. Карьеру Чингизов начинал в сфере образования — в 1993 году был простым учителем, а в 1997 году стал директором школы в селе Прибельский, что в Кармаскалинском районе. Уж после этого трудился в районном отделе образования.
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