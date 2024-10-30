«Удалось достойно пройти непростой путь»: Фанзиль Чингизов покинул должность глава Гафурийского района Башкирии

Напомним, должность главы Гафурийского района Фанзиль Чингизов занял осенью 2018 года. А с 2011-го он руководил Кармаскалинским районом республики. Незадолго до своего последнего назначения года он на короткое время получил пост в правительстве республики. Карьеру Чингизов начинал в сфере образования — в 1993 году был простым учителем, а в 1997 году стал директором школы в селе Прибельский, что в Кармаскалинском районе. Уж после этого трудился в районном отделе образования.