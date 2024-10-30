Два белоруса погибли из-за выпитой жидкости розового цвета. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении говорится, что в одном из частных домов деревни Рудевичи, которая расположена в Мядельском районе, местная жительница нашла тела 40-летнего сожителя и его 50-летнего двоюродного брата без признаков жизни и вызвала скорую помощь. Медики констатировали их смерть.
Согласно предварительным данным, двое мужчин за день до случившегося подрабатывали на приусадебном участке, который принадлежит дачнику из Минска. В гараже, который находился во дворе дома, они нашли канистру с жидкостью розового цвета и надписью «Антифриз», которую решили выпить.
Отмечается, что женщина в течение дня наблюдала, как мужчины ходили с названной емкостью, а вечером — застала их в состоянии сильного опьянения.
«Утром следующего дня местная жительница обнаружила их без сознания», — отметили в ведомстве.
Говорится, что специалисты изъяли канистру, где были остатки жидкости розового цвета, а также две бутылки с жидкостью данного цвета. В СК добавили, что предварительной причиной смерти называется отравление неизвестной жидкостью.
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