Два белоруса погибли из-за выпитой жидкости розового цвета

Согласно предварительным данным, двое мужчин за день до случившегося подрабатывали на приусадебном участке, который принадлежит дачнику из Минска. В гараже, который находился во дворе дома, они нашли канистру с жидкостью розового цвета и надписью «Антифриз», которую решили выпить.