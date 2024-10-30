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Два белоруса погибли из-за выпитой жидкости розового цвета

Под Мяделем двое мужчин погибли, выпив жидкость розового цвета.

Источник: Комсомольская правда

Два белоруса погибли из-за выпитой жидкости розового цвета. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении говорится, что в одном из частных домов деревни Рудевичи, которая расположена в Мядельском районе, местная жительница нашла тела 40-летнего сожителя и его 50-летнего двоюродного брата без признаков жизни и вызвала скорую помощь. Медики констатировали их смерть.

Согласно предварительным данным, двое мужчин за день до случившегося подрабатывали на приусадебном участке, который принадлежит дачнику из Минска. В гараже, который находился во дворе дома, они нашли канистру с жидкостью розового цвета и надписью «Антифриз», которую решили выпить.

Отмечается, что женщина в течение дня наблюдала, как мужчины ходили с названной емкостью, а вечером — застала их в состоянии сильного опьянения.

«Утром следующего дня местная жительница обнаружила их без сознания», — отметили в ведомстве.

Говорится, что специалисты изъяли канистру, где были остатки жидкости розового цвета, а также две бутылки с жидкостью данного цвета. В СК добавили, что предварительной причиной смерти называется отравление неизвестной жидкостью.

Ранее мы писали, что белорус может сесть на 20 лет из-за двухнедельной подработки.

Тем временем суд оштрафовал белоруску на 12 000 рублей за попытку дать взятку инспектору ГАИ.

А еще мы писали, что минчанин поцарапал отверткой чужой автомобиль из-за громкого двигателя.