В Воронежской области синоптики обещают заморозки до −3 градусов

Воронежские синоптики предупредили о резком похолодании ночью в пятницу, 1 ноября. Местами по области температура воздуха может опускаться до −3. Холод будет сопровождаться мокрым снегом. При этом еще и вероятны порывы ветра до 16−21 м/с. Непогоду принесет с собой западный циклон, захватывающий с собой холодные воздушные массы. Днем же потеплеет до +6…+11.
В Воронеже, как ранее сообщал наш сайт, 1 ноября утром ожидают мокрый снег. Температура может упасть до нуля. Днем столбик термометра поднимется до 7…+9. В Воронеже, как и в целом по области возможны порывы западного ветра до 21 м/с.
Что же касается четверга, 31 октября, то в Воронежской области ожидают дожди с порывами ветра до 18 м/с. Ночью температура будет в разных районах от +2 до +7, днем — от +6 до +11.
В Воронеже 31 октября тоже возможен дождь, причем сильный, с ветром до 18 м/с. Ночью температура будет колебаться от +4 до +6, днем — от +7 до +9.
В субботу, 2 ноября, по предварительным прогнозам, в Воронеже пойдут сильные дожди. Сохранится сильный ветер — до 18 м/c. Ночью столбик термометра будет держаться в районе +5…+7, днем — от +9 до +11.
В воскресенье, 3 ноября, ветер ослабнет — максимальные порывы достигнут скорости не более 15 м/с. Дожди прекратятся. Ночью температура будет держаться около нуля, днем она поднимется совсем незначительно — от +1 до +3.