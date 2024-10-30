В Воронежской области синоптики обещают заморозки до −3 градусов

Воронежские синоптики предупредили о резком похолодании ночью в пятницу, 1 ноября. Местами по области температура воздуха может опускаться до −3. Холод будет сопровождаться мокрым снегом. При этом еще и вероятны порывы ветра до 16−21 м/с. Непогоду принесет с собой западный циклон, захватывающий с собой холодные воздушные массы. Днем же потеплеет до +6…+11.