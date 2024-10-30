Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Какое-то время еще побуду»: Лариса Долина назвала условие ухода со сцены

Певица хочет удостовериться, что ей на смену пришли действительно хорошие музыканты.

Источник: Звук

Певица хочет удостовериться, что ей на смену пришли действительно хорошие музыканты.

Артистка подчеркнула, что публике всегда хочется слышать новые имена. В беседе с Пятым каналом Долина призналась, что хотела бы, чтобы те, кто придет ей на замену, смогли внести «яркую, искрометную лепту» в творческое развитие.

Хорошо, что мы есть, но будет здорово, если появятся новые.

Лариса Долина.

эстрадная певица.

В этот раз артистка не стала называть конкретных имен, но ранее она положительно высказывалась о творчестве ANNA ASTI, Mary Gu и JONY.